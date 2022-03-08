Цена на газ в Европе взлетела выше трех тысяч долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже растет на 27,6% и вновь поднялась выше $3 200 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена газа в Европе на открытии торгов на бирже растет на 27,6% и вновь поднялась выше $3 200 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, цена апрельского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по итогам дня выросла до $3 277,5 за 1 тыс. куб. м, или 290 евро за МВт. ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт. ч).

В понедельник цена газа в Европе росла на 79%, впервые достигая отметки почти в $3 900 за 1 тыс. куб. м.