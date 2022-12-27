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Цена на газ в Европе вторую неделю подряд демонстрирует снижение

Цена на газ в Европе вторую неделю подряд демонстрирует снижение Cтоимость январского газового фьючерса по индексу TTF составила 80 евро за МВт/ч или приблизительно 895 долларов за тыс. кубометров. Это минимальная цена энергоресурса в Европе с 13 июня - показатель снижается с начала прошлой недели.
Энергетика
27 декабря 2022 г. 13:57
Цена на газ в Европе вторую неделю подряд демонстрирует снижение

Cтоимость январского газового фьючерса по индексу TTF составила 80 евро за МВт/ч или приблизительно 895 долларов за тыс. кубометров. Это минимальная цена энергоресурса в Европе с 13 июня - показатель снижается с начала прошлой недели.

Как передает Report, это следует из котировок Лондонской биржи ICE.

Далее стоимость фьючерса выросла до 81,2 евро за МВт/ч.

Неделю назад, 20 декабря, биржевая цена на энергоресурс выросла до 114,33 евро за 1 MВт/ч на фоне взрыва на магистральном газопроводе Уренгой-Помары-Ужгород. Позднее стоимость газа начала снижаться до уровней начала лета.

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Версия на английском языке Gas prices in Europe on decline for second week in a row

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