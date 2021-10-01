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Цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд

Цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд Цена на газ в Европе на открытии торгов 1 октября вновь побила исторический рекорд и почти достигла 1 200 долларов США за 1 тыс. кубометров.
Энергетика
1 октября 2021 г. 11:24
Цена на газ в Европе вновь побила исторический рекорд

Цена на газ в Европе на открытии торгов 1 октября вновь побила исторический рекорд и почти достигла 1 200 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Ноябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах на открытии торгов 1 октября впервые достиг 100 евро за МВт/ч или 1 199,44 доллара США за 1 тыс. кубометров (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

Одной из причин такого резкого роста могло стать падение прокачки газа по трубопроводу Ямал-Европа почти в три раза этим утром, которое к настоящему моменту ускорилось в 4,3 раза, до около 0,5 млн кубометров в час (2,2 млн кубометров в час накануне). Это, в свою очередь, могло произойти из-за того, что накануне не были выкуплены мощности по контрактам "на день вперед" на 1 октября по поставкам газа по Ямал - Европа.

Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила 1 000 долларов США за 1 тыс. кубометров, а затем и 1 100 долларов США.

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Версия на английском языке Gas price in Europe breaks historic record again

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