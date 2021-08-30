Цена на газ в Европе преодолела отметку в 590 долларов

Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в 590 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Цена на газ в Европе в ходе торгов в понедельник преодолела отметку в 590 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах утром 30 августа достигла 592 долларов США или 49 евро за МВт/ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт/ч).

К настоящему моменту цена снизилась до около 586 долларов США за 1 тыс. кубометров.

На прошлой неделе цена газа в Европе достигла пиковых 580 долларов США за 1 тыс. кубометров и выше, однако затем в течение нескольких дней она упала почти на 100 долларов США - сначала на фоне появившихся ложных данных о якобы начавшихся поставках газа по "Северному потоку - 2", а затем на сообщении "Газпрома" о возможных поставках 5,6 млрд кубометров газа по "Северном потоку - 2" уже в 2021 году.