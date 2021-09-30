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Цена на газ в Европе почти достигла $1190

Цена на газ в Европе почти достигла $1190 Цена на газ в Европе в ходе торгов 30 сентября вновь обновила исторический рекорд и вплотную подобралась 1 190 долларов США за 1 тыс. кубометров.
Энергетика
30 сентября 2021 г. 19:38

Цена на газ в Европе в ходе торгов 30 сентября вновь обновила исторический рекорд и вплотную подобралась 1 190 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла 1 187,45 долларов США за 1 тыс. куб. м, или 99 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч). Общий рост цены газа с начала дня составляет более 13%.

Ранее на этой неделе цена газа в Европе впервые в истории превысила 1 000 долларов США за 1 тыс. куб. м, а 30 сентября превысила 1 100 долларов США.

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