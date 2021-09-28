Цена на газ в Европе перевалила за 1000 долларов за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE впервые в истории превысила отметку 1000 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Цена на газ в Европе в ходе торгов на бирже ICE впервые в истории превысила отметку 1000 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в определенные моменты пробивала потолок в 1031,3 долларов США за 1 тыс. кубометров.

Общий рост цены газа с начала дня уже превысил 11%.

Осенью на фоне скачка цен на газ власти некоторых стран Евросоюза начали принимать чрезвычайные меры по ограничению тарифов на газ и электроэнергию. В Европарламенте заподозрили «Газпром» в причастности к повышению цен, российская компания ответила, что стремится нарастить объемы поставок. Кремль считает, что цены сбалансирует запуск «Северного потока-2».