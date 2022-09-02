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Цена на газ в Европе опустилась ниже 2 300 долларов

Цена на газ в Европе опустилась ниже 2 300 долларов Цена газа в Европе на открытии торгов в пятницу опускалась ниже $2 300 за 1 тыс. куб. м.
Энергетика
2 сентября 2022 г. 11:14
Цена на газ в Европе опустилась ниже 2 300 долларов

Цена газа в Европе на открытии торгов в пятницу опустилась ниже $2 300 за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 6%.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $2 279 за 1 тыс. куб. м.

На прошлой неделе спотовая цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $3 500 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта, приблизившись к историческому рекорду, - 7 марта 2022 года биржевая цена газа почти достигала отметки $3 900.

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