Цена на газ в Европе опустилась ниже 2 300 долларов

Цена газа в Европе на открытии торгов в пятницу опускалась ниже $2 300 за 1 тыс. куб. м.

Цена газа в Европе на открытии торгов в пятницу опустилась ниже $2 300 за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Так, общее снижение стоимости газа с начала дня составляет более 6%.

Стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах снизилась до $2 279 за 1 тыс. куб. м.

На прошлой неделе спотовая цена газа в Европе в ходе торгов на лондонской бирже ICE превысила $3 500 за 1 тыс. куб. м впервые с начала марта, приблизившись к историческому рекорду, - 7 марта 2022 года биржевая цена газа почти достигала отметки $3 900.