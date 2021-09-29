Цена на газ в Европе обновила рекорд

Цена на газ в Европе в ходе торгов 29 сентября вновь обновила исторический рекорд и превысила 1 050 долларов США за 1 тыс. куб. м

Цена на газ в Европе в ходе торгов 29 сентября вновь обновила исторический рекорд и превысила 1 050 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Так, стоимость ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до около 1 054 долларов США за 1 тыс. куб. м, общий рост цены газа с начала дня составляет более 10%.

Стоимость октябрьского фьючерса составляет около 1 051 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Накануне цена газа на открытии торгов в Европе впервые в истории превысила 1 000 долларов США за 1 тыс. куб. м. В моменте стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах ускоряла рост до почти 1 040 долларов США за 1 тыс. куб. м, общий рост цены газа с начала дня превышал 11%.

При этом цена газа может продолжить расти и побить новые рекорды в случае холодной зимы и физического недостатка газа на рынке, считает старший директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам международного рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко.