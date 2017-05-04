Цена на Brent упала ниже 50 долларов/баррель

Баку. 4 мая. REPORT.AZ/ Цена на нефть марки Brent на мировом рынке упала ниже 50 долларов/баррель.

Как сообщает Report, на товарных биржах баррель "черного золота" торгуется по 49,72 доллара, что на 0,01 доллара выше минимального значения 2017 года.

Такая ситуация сложилась из-за недостаточного сокращения нефтяных запасов США и вероятностью продления соглашения ОПЕК о сокращении добычи нефти.

Аналитическая группа Report, полагает, что падение цен на нефть носит временный характер, и они вновь начнут расти после того, как достигнут уровня в 48 долларов за баррель.

Следует отметить, что сегодня будут опубликованы еженедельные данные о числе нефтегазовых скважин в США. Не исключен рост их количества, что приведет к временному ускорению процесса падения нефтяных цен.