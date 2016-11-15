Цена на Brent упала ниже 44 долларов

Баку. 15 ноября. REPORT.AZ/ Цена на нефть марки Brent сегодня упала до трехмесячного минимума - 43,58 доллара за баррель. Как сообщает Report, впервые с 11 августа нефть подешевела ниже 44 долларов за баррель.

Негативные тенденции на рынке нефти связаны с отчетом Международного энергетического агентства (МЭА), согласно которому страны ОПЕК в октябре нарастили нефтедобычу на 0,68% или 230 тыс. баррелей в день. По оценкам самой ОПЕК, объем добычи в октябре увеличился на 0,72% или 240 тыс. баррелей в день.

Напомним, что на заседании ОПЕК в Вене 30 ноября ожидается принятие решения о сокращении нефтедобычи. На неформальной встрече ОПЕК в Алжире в сентябре страны-производители пришли к первоначальной договоренности об ограничении нефтедобычи на уровне 32,5-33 млн баррелей в день. По мнению аналитиков, сокращение добычи до этого уровня нереально, и это способствует еще большему падению цен на нефть.