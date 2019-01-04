Цена на Brent достигла 57 долларов

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Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Мировые цены на нефть демонстрируют рост более чем на 2%.
Как сообщает Report, стоимость мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent по состоянию на 15:58 по бакинскому времени повысилась на 2,41% - до 57,30 доллара за баррель.
Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,25%, до 48,15 доллара за баррель.
Günel AbbasovaАвтор новости