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Цена на азербайджанскую нефть выросла на 2,5 доллара

Цена на азербайджанскую нефть выросла на 2,5 доллара Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,51 доллар или 2,6%, до 98,47 доллара.
Энергетика
12 ноября 2022 г. 08:58
Цена на азербайджанскую нефть выросла на 2,5 доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,51 доллар или 2,6%, до 98,47 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 95,99 долларов за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 2,5 dollar bahalaşıb

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