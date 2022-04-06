Цена на азербайджанскую нефть вновь снизилась

Стоимость барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,82 доллара США или 0,73%, до 111,62 доллара.

Стоимость барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,82 доллара США или 0,73%, до 111,62 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Накануне один баррель нефти марки Brent стоил 107,53 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год средняя цена одного барреля нефти заложена в 50 долларов США.

Напомним, самая низкая цена на нефть марки Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 долларов США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов США).