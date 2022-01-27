Цена на азербайджанскую нефть вновь достигла 94 долларов

Цена 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,68 доллара США, или на 2,94%, до 93,84 доллара США.

Цена 1 барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 2,68 доллара США, или на 2,94%, до 93,84 доллара США.

Об этом агентству Report сообщил источник на нефтяном рынке.

Вчера баррель нефти марки Brent стоил 89,24 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.