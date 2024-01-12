О нас

Цена на азербайджанскую нефть выросла на 2%

Цена на азербайджанскую нефть выросла на 2% Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,75 доллара США, или на 2,1%, до 84,32 доллара США.
Энергетика
12 января 2024 г. 09:15
Цена на азербайджанскую нефть выросла на 2%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,75 доллара США, или на 2,1%, до 84,32 доллара США.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 78,71 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price goes up 2%
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 2 % artıb

Другие новости из категории

В Азербайджане выросло производство электроэнергии
В Азербайджане выросло производство электроэнергии
12 января 2024 г. 10:07
Цены на нефть подорожали из-за эскалации на Ближнем Востоке
Цены на нефть подорожали из-за эскалации на Ближнем Востоке
12 января 2024 г. 09:52
Названы объемы добычи с месторождения Абшерон в прошлом году
Названы объемы добычи с месторождения "Абшерон" в прошлом году
11 января 2024 г. 19:39
В прошлом году SOCAR увеличила экспорт нефти в 2,2 раза
В прошлом году SOCAR увеличила экспорт нефти в 2,2 раза
11 января 2024 г. 18:25
Азербайджан и Всемирный банк обсудили развитие энергетического партнерства
Азербайджан и Всемирный банк обсудили развитие энергетического партнерства
11 января 2024 г. 18:15
Азербайджан будет сотрудничать с датской компанией в сфере зеленой энергетики
Азербайджан будет сотрудничать с датской компанией в сфере зеленой энергетики
11 января 2024 г. 17:05
SOCAR в прошлом году увеличила добычу газа почти на 4%
SOCAR в прошлом году увеличила добычу газа почти на 4%
11 января 2024 г. 17:00
Азербайджан в прошлом году увеличил экспорт газа в Европу на 3,5%
Азербайджан в прошлом году увеличил экспорт газа в Европу на 3,5%
11 января 2024 г. 16:52
Названы объемы добычи и экспорта нефти с АЧГ и Шахдениз в прошлом году
Названы объемы добычи и экспорта нефти с АЧГ и "Шахдениз" в прошлом году
11 января 2024 г. 16:37
Обнародованы объемы добычи и экспорта газа из АЧГ и Шахдениз в прошлом году
Обнародованы объемы добычи и экспорта газа из АЧГ и "Шахдениз" в прошлом году
11 января 2024 г. 16:27

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi