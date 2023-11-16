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Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 86 долларов

Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 86 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 2,3 доллара или 2,61%, до 85,81 доллара.
Энергетика
16 ноября 2023 г. 09:12
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 86 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 2,3 доллара или 2,61%, до 85,81 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам вчерашних торгов январские фьючерсы на нефть марки Brent составили 80,44 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops below $86
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 86 dollardan aşağı düşüb

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