О нас

Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 85 долларов

Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 85 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,36 доллара или 1,58%, до 84,98 доллара.
Энергетика
24 июля 2024 г. 09:18
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 85 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,36 доллара или 1,58%, до 84,98 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent составили 81,21 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani oil price in global market below $85
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 85 dollardan aşağı düşüb

Другие новости из категории

В Мингячевире возникнут перебои в подаче газа
В Мингячевире возникнут перебои в подаче газа
24 июля 2024 г. 09:52
В двух районах Баку и Сумгайыте завтра возникнут перебои в подаче газа
В двух районах Баку и Сумгайыте завтра возникнут перебои в подаче газа
23 июля 2024 г. 21:33
Азербайджан обнародовал доходы от электроэнергии в I полугодии
Азербайджан обнародовал доходы от электроэнергии в I полугодии
23 июля 2024 г. 18:42
Азербайджан в январе-мае существенно увеличил экспорт газа в Болгарию  
Азербайджан в январе-мае существенно увеличил экспорт газа в Болгарию  
23 июля 2024 г. 17:08
Азербайджан в январе-мае поставил в Грузию около 580 млн кубометров газа
Азербайджан в январе-мае поставил в Грузию около 580 млн кубометров газа
23 июля 2024 г. 16:53
Азербайджанская компания проведет реконструкцию трех подстанций в Узбекистане
Азербайджанская компания проведет реконструкцию трех подстанций в Узбекистане
23 июля 2024 г. 16:25
Добыча попутного газа в Азербайджане в I полугодии сократилась
Добыча попутного газа в Азербайджане в I полугодии сократилась
23 июля 2024 г. 14:52
Азербайджан в I полугодии увеличил добычу конденсата
Азербайджан в I полугодии увеличил добычу конденсата
23 июля 2024 г. 14:11
Экспорт метанола из Азербайджана увеличился более чем на 9%
Экспорт метанола из Азербайджана увеличился более чем на 9%
23 июля 2024 г. 13:28
Цена азербайджанской нефти упала до 86 долларов
Цена азербайджанской нефти упала до 86 долларов
23 июля 2024 г. 11:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi