Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $78

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,34 или 1,7% до $77,64.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,34 или 1,7% - до $77,64.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $75,85.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81 за баррель), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.