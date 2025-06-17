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Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $76

Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $76 Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $76
Энергетика
17 июня 2025 г. 09:45
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $76

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $1,85 или 2,38% - до $75,79.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $73,63.

Цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $1,93 или 2,53% и составила $74,46.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil drops below $76
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 76 dollardan aşağı düşüb

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