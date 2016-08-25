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    Цена на азербайджанскую нефть упала ниже 50 долларов

    Стоимость Azeri LT CIF составила 49,8 доллара/баррель

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, снизилась на 1,23 доллара или 2,41%.

    Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 49,81 доллара/баррель.

    Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 доллара), максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).

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