Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $77

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,79 или 1,02% - до $76,85.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,79 или 1,02% - до $76,85.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $75,12.

Цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $0,78 или 1,02% и составила $75,39.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81 за баррель), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.