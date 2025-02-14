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Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $77

Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $77 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,79 или 1,02% - до $76,85.
Энергетика
14 февраля 2025 г. 09:36
Цена на азербайджанскую нефть упала ниже $77

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $0,79 или 1,02% - до $76,85.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена апрельских фьючерсов на нефть марки Brent составила $75,12.

Цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан снизилась на $0,78 или 1,02% и составила $75,39.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81 за баррель), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops below $77
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 77 dollardan aşağı düşüb

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