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Азербайджанская нефть подешевела до $80

Азербайджанская нефть подешевела до $80 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на $2,24 или 2,71% - до $80,34.
Энергетика
21 июня 2025 г. 09:43
Азербайджанская нефть подешевела до $80

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $2,24 или 2,71% - до $80,34.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $78,21.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB снизилась на $2,24 или 2,76% - до $78,96 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil drops slightly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 80 dollara düşüb

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