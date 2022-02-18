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Цена на азербайджанскую нефть снизилась

Цена на азербайджанскую нефть снизилась Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3,08 доллара или 3,06%, до 97,68 доллара.
Энергетика
18 февраля 2022 г. 11:01
Цена на азербайджанскую нефть снизилась

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 3,08 доллара или 3,06%, до 97,68 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

Вчера на рынке нефть марки Brent стоила 92,49 долларов за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls below $98
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nefti yenidən ucuzlaşıb

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