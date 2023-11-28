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Цена на азербайджанскую нефть снизилась до 84 долларов

Цена на азербайджанскую нефть снизилась до 84 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,59 доллара или 1,86%, до 84,07 доллара.
Энергетика
28 ноября 2023 г. 09:24
Цена на азербайджанскую нефть снизилась до 84 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке понизилась на 1,59 доллара или 1,86%, до 84,07 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 80,19 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.


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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls to $84
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 84 dollara düşüb

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