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Цена на азербайджанскую нефть снизилась до $65

Цена на азербайджанскую нефть снизилась до $65 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $1,13 или 1,71% - до $65,13.
Энергетика
1 мая 2025 г. 09:37
Цена на азербайджанскую нефть снизилась до $65

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на $1,13 или 1,71% - до $65,13.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent составила $63,28.

В турецком порту Джейхан цена за баррель азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB понизилась на $1,12 или 1,74%, составив $63,40.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price drops
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 65 dollara düşüb

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