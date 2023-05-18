О нас

Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к 80 долларам

Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к 80 долларам Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,35 доллара или 1,73%, до 79,22 доллара
Энергетика
18 мая 2023 г. 10:13
Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к 80 долларам

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,35 доллара или 1,73%, до 79,22 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 76,96 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 50 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price nears $80
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 80 dollara yaxınlaşıb

Самое важное

В Баку трагически погибли двое детей
В Баку трагически погибли двое детей
18 мая 2023 г. 09:31
Президент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
ФотоПрезидент и первая леди ознакомились с XVI выставкой Caspian Agro и XXVIII выставкой InterFood Azerbaijan
17 мая 2023 г. 20:44
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
Депутат Шамиль Айрым: Открытие Зангезурского коридора будет одним из важнейших вопросов нашей повестки дня
17 мая 2023 г. 15:28
Председатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
ФотоПредседатель парламента Молдовы: Часть народа хочет объединиться с Румынией, мы - одна нация
17 мая 2023 г. 14:27
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
На будущей неделе начнется прием документов на конкурс по трудоустройству учителей
16 мая 2023 г. 16:46
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
Началось спецзаседание Милли Меджлиса, посвященное 100-летию Гейдара Алиева
16 мая 2023 г. 11:41
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
Разоблачены лица, привлеченные к тайному сотрудничеству со спецслужбами Армении - ВИДЕО
16 мая 2023 г. 09:13
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
Закир Гасанов: Предотвращено расширение провокаций со стороны ВС Армении
15 мая 2023 г. 16:24
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
В Министерстве обороны Азербайджана состоялось служебное совещание
15 мая 2023 г. 16:16
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
ФотоПрезидент Азербайджана Ильхам Алиев принял президента Арабского парламента
15 мая 2023 г. 14:43

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi