Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к 60 долларам

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Баку. 8 января. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 1,42 доллара или 2,44%.
Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 59,69 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).
Günel AbbasovaАвтор новости