​Цена на азербайджанскую нефть приблизилась к 50 долларам

Баку. 14 мая. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF, транспортируемой через порты Супса, Батуми и Джейхан и реализуемой на мировых рынках, выросла на 0,85 долларов или 1,76%.

Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 49,10 долларов/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).