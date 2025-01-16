О нас

Цена на азербайджанскую нефть приближается к $85

Цена на азербайджанскую нефть приближается к $85 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,22 или 1,46% - до $84,78.
Энергетика
16 января 2025 г. 10:04
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $85

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,22 или 1,46% - до $84,78.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $82,29.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81 за баррель), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijani oil price nears $85 in global market
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 85 dollara yaxınlaşıb

Самое важное

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
Председатель Европейского Совета Антониу Кошта выразил соболезнования президенту Ильхаму Алиеву
9 января 2025 г. 18:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi