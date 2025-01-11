О нас

Цена на азербайджанскую нефть приближается к $82

Цена на азербайджанскую нефть приближается к $82 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,09 или 2,62% - до $81,86.
Энергетика
11 января 2025 г. 11:36
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $82

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $2,09 или 2,62% - до $81,86.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $79,76.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 82 dollara yaxınlaşıb

Экслюзивные новости

ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
ГНФАР получил последний транш бонуса по новому контракту на разработку АЧГ - ЭКСКЛЮЗИВ
10 января 2025 г. 17:14
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
Польша готова предоставить свои ресурсы и опыт для расследования крушения самолета AZAL
9 января 2025 г. 14:31
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС
9 января 2025 г. 13:40
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
Обренович: Азербайджан является важным партнером в обеспечении энергобезопасности Сербии
7 января 2025 г. 14:50
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
17 экспертов комиссии по расследованию авиакатастрофы в Актау возвращаются из Бразилии в Казахстан-ЭКСКЛЮЗИВ
7 января 2025 г. 14:11
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
Эксперт: Азербайджанский газ может помочь энергобезопасности Словакии
6 января 2025 г. 11:20
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
Установлены личности пострадавших в авиакатастрофе вблизи Актау, продолжающих лечение в Баку
29 декабря 2024 г. 17:08
Футзальный клуб Араз-Нахчыван расстался с главным тренером
Футзальный клуб "Араз-Нахчыван" расстался с главным тренером
28 декабря 2024 г. 13:20
В Милли Меджлисе подготовили законопроект О международных договорах
В Милли Меджлисе подготовили законопроект "О международных договорах"
27 декабря 2024 г. 14:50
МЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
ФотоМЧС Казахстана: 29 человек выжили в крушении самолета близ Актау, обнаружены тела четверых погибших
25 декабря 2024 г. 13:31

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi