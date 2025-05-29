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Цена на азербайджанскую нефть приближается к $68

Цена на азербайджанскую нефть приближается к $68 Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,35 или 2,03% - до $67,78.
Энергетика
29 мая 2025 г. 09:48
Цена на азербайджанскую нефть приближается к $68

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,35 или 2,03% - до $67,78.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent составила $65,51.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на базе FOB в турецком порту Джейхан повысилась на $1,38 или 2,11%, составив $66,53.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70 за баррель.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81 за баррель), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara yaxınlaşır

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