Цена на азербайджанскую нефть приближается к $68

Энергетика
12 августа 2025 г. 09:30
Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $0,12 или 0,18% - до $67,98.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,07.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $0,12 или 0,18% - до $66,44 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

Версия на английском языке Azerbaijani oil price in global market approaches $68
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 68 dollara yaxınlaşır

