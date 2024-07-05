Цена на азербайджанскую нефть превысила 91 доллар

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,27 доллара или 1,4%, до 91,32 доллара.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на 1,27 доллара или 1,4%, до 91,32 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов сентябрьские фьючерсы на нефть марки Brent составили 87,15 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 75 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.