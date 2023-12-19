Цена на азербайджанскую нефть превысила 83 доллара

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 1,88 доллара или 2,31%, до 83,26 доллара.
Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.
На биржах нефть марки Brent торгуется по 78,07 доллара за баррель.
В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.
Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).
В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.