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Цена на азербайджанскую нефть превысила $73

Цена на азербайджанскую нефть превысила $73 Цена на азербайджанскую нефть превысила $73
Энергетика
13 июня 2025 г. 09:45
Цена на азербайджанскую нефть превысила $73

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,28 или 1,77% - до $73,45.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent составила $70,85.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,25 или 1,76% - до $72,20 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).
В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.

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Версия на английском языке Price of Azerbaijani oil exceeds $73
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 73 dolları ötüb

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