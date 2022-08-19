Стоимость азербайджанской нефти выросла почти на 4%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 3,26 доллара США или 3,45%, до 97,87 доллара.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 3,26 доллара США или на 3,45% и составила 97,87 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

На биржах октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent торгуются за 96,59 доллара.

В госбюджете Азербайджана на этот год стоимость барреля нефти заложена на уровне 85 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в проекте составляет 25%.