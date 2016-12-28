Цена на азербайджанскую нефть осталась стабильной

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF не изменилась.

Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 55,42 доллара/баррель.

Отметим, что цена на нефть осталась стабильной в связи с тем, что в ряде стран биржи закрыты по случаю рождественских праздников.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 доллара), максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).