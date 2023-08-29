Цена на азербайджанскую нефть осталась неизменной

Цена 1 барреля нефти марки Azeri Light на мировом рынке не изменилась и составила 88,56 долларов США.

Цена 1 барреля нефти марки Azeri Light на мировом рынке не изменилась и составила 88,56 долларов США.

Как сообщает Report, причиной стабильности цены является проведение в Великобритании традиционного банковского праздника.

Так, ежегодно в этой стране праздник отмечается в последний понедельник августа, и этот день является нерабочим. В этом году праздник пришелся на 28 августа.

На биржах нефть марки Brent торгуется по 83,87 доллара за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.