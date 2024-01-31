О нас

Цена на азербайджанскую нефть незначительно выросла

Цена на азербайджанскую нефть незначительно выросла Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 0,14 доллара или 0,1%, до 87,54 доллара.
Энергетика
31 января 2024 г. 09:30
Цена на азербайджанскую нефть незначительно выросла

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке выросла на 0,14 доллара или 0,1%, до 87,54 доллара.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена мартовских фьючерсов на нефть марки Brent составила 82,51 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Azerbaijani oil price rises slightly
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti cüzi artıb

Другие новости из категории

МВФ ожидает снижения цен на нефть в 2024-2025 годах
МВФ ожидает снижения цен на нефть в 2024-2025 годах
30 января 2024 г. 17:12
Завод SOCAR в Турции сократил производство нефтяного кокса
Завод SOCAR в Турции сократил производство нефтяного кокса
30 января 2024 г. 16:34
Цены на нефть умеренно повысились
Цены на нефть умеренно повысились
30 января 2024 г. 15:45
Производство дизельного топлива на заводе SOCAR в Турции сократилось более чем на 8%
Производство дизельного топлива на заводе SOCAR в Турции сократилось более чем на 8%
30 января 2024 г. 15:32
Производство LPG на заводе SOCAR в Турции выросло на 26%
Производство LPG на заводе SOCAR в Турции выросло на 26%
30 января 2024 г. 15:05
Нефтеперерабатывающий завод STAR увеличил производство авиатоплива в 2 раза
Нефтеперерабатывающий завод STAR увеличил производство авиатоплива в 2 раза
30 января 2024 г. 14:28
Турция может заняться сжижением импортируемого газа для дальнейшей продажи
Турция может заняться сжижением импортируемого газа для дальнейшей продажи
30 января 2024 г. 11:57
Цена азербайджанской нефти превысила 87 долларов
Цена азербайджанской нефти превысила 87 долларов
30 января 2024 г. 09:29
Дженифер Морган: Развитие ВИЭ может привнести новые экономические возможности для стран
Дженифер Морган: Развитие ВИЭ может привнести новые экономические возможности для стран
29 января 2024 г. 19:00
Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию более чем на 17%
Азербайджан увеличил поставки газа в Турцию более чем на 17%
29 января 2024 г. 18:56

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi