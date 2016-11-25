Цена на азербайджанскую нефть не изменилась

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня стоимость азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке не изменилась.

Как сообщает Report, цена осталась стабильной в связи с нерабочим днем на фондовых биржах по случаю Дня благодарения. Отметим, что в настоящее время стоимость нефти марки Azeri LT CIF составляет 50,03 доллара/баррель.

Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 доллара), максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара).