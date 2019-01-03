Цена на азербайджанскую нефть достигла 57 долларов

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Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Стоимость барреля азербайджанской нефти Azeri LT CIF на мировом рынке повысилась на 3,63 доллара или 6,78%.
Как сообщает Report, в настоящее время стоимость нефти марки Azeri Light составляет 57,19 доллара/баррель.
Напомним, что минимальная цена на Azeri LT CIF была зафиксирована в декабре 2001 года (19,15 долларов), максимальная - в июле 2008 года (149,66 долларов).
Günel AbbasovaАвтор новости