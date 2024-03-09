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Цена на азербайджанскую нефть упала до 86 долларов

Цена на азербайджанскую нефть упала до 86 долларов Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,95 доллара или 1,09%, до 86,32 долларов.
Энергетика
9 марта 2024 г. 09:55
Цена на азербайджанскую нефть упала до 86 долларов

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке снизилась на 0,95 доллара или 1,09%, до 86,32 долларов.

Об этом сообщил Report источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена майских фьючерсов на нефть марки Brent составила 82,08 доллара США.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне 60 долларов США.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года (15,81 доллара США), а максимальная - в июле 2008 года (149,66 доллара США).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 25%.

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Версия на английском языке Azerbaijani oil price falls to $86
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan neftinin qiyməti 86 dollara düşüb

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