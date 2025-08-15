Цена на азербайджанскую нефть выросла на 2%

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,38 или 2,07% - до $68,10.

Цена одного барреля азербайджанской нефти марки Azeri Light на мировом рынке повысилась на $1,38 или 2,07% - до $68,10.

Об этом Report сообщил источник на рынке нефти.

По итогам торгов цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent составила $68,29.

Цена азербайджанской нефти в турецком Джейхане по условиям FOB повысилась на $1,39 или 2,13% - до $66,57 за баррель.

В госбюджете Азербайджана на этот год цена нефти заложена на уровне $70.

Напомним, что минимальная цена на нефть Azeri Light была зафиксирована 21 апреля 2020 года ($15,81), а максимальная - в июле 2008 года ($149,66).

В Азербайджане нефть добывается в основном в рамках соглашения о разработке блока месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли” (АЧГ). Доля Государственной нефтяной компании (SOCAR) в контракте составляет 31,65%.