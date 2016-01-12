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    Цена мексиканской нефти упала ниже стоимости ее производства

    Pemex несет убытки в 93 цента на каждом добываемом ею барреле

    Баку. 12 января. REPORT.AZ/ Цена барреля мексиканской нефти на международном рынке упала ниже 23 долларов, которые считаются стоимостью ее производства, и установилась на отметке в 22,07 доллара, сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Таким образом, государственная нефтяная компания Мексики Pemex несет убытки в 93 цента на каждом добываемом ею барреле.

    За первые шесть торговых сессий года баррель мексиканской нефти потерял в цене 5,3 доллара, или 19,4%, сообщает Pemex. 

    Мексика замыкает топ-10 крупнейших производителей нефти в мире, на нее приходится около 3% рынка.

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