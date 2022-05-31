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Цена июльского фьючерса марки Brent превысила 123 доллара за баррель

Цена июльского фьючерса марки Brent превысила 123 доллара за баррель Мировые цены на нефть во вторник утром поднялись на 1% и более, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) подскочила выше 123 долларов за баррель.
Энергетика
31 мая 2022 г. 09:10
Цена июльского фьючерса марки Brent превысила 123 доллара за баррель

Мировые цены на нефть во вторник утром поднялись на 1% и более, а цена фьючерсов Brent (с поставкой в июле) подскочила выше 123 долларов за баррель.

Как передает Report, после того, как ЕС принял решение ограничить импорт российской нефти, стоимость черного золота такая высокая впервые более чем за два месяца.

Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 1,43%, до 119,28 доллара за баррель, июльских — на 1,26%, до 123,2 доллара. Brent торгуется выше 123 долларов за баррель впервые с 24 марта. Июльские фьючерсы на WTI дорожают в то же время на 1,2%, до 118,59 доллара за баррель.

В ночь на вторник ЕС достиг согласия в вопросе введения частичного нефтяного эмбарго, которое коснется поставок нефти по морю из РФ. При этом блок подтвердил, что поступающая по трубопроводу нефть не попадет в шестой пакет санкций. Но подразумевается, что к концу года ЕС фактически сократит на 90% импорт нефти.

Способствуют удорожанию нефти также ожидания роста спроса в Китае, поскольку страна ослабляет ограничения на передвижение людей.

Также рынки продолжают следить за ситуацией с греческими танкерами. Военнослужащие Корпуса стражей исламской революции 27 мая задержали в Персидском заливе два танкера. По их заявлению, это стало ответом на действия властей Греции, которые ранее захватили танкер с иранской нефтью, а затем передали нефть американским властям.

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Версия на английском языке Price of July Brent futures exceed $123 per barrel
Версия на азербайджанском языке “Brent” markalı neftinin iyul fyuçerslərinin qiyməti 123 dolları ötüb

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