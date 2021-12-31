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Цена газа в Европе завершила 2021 год ниже $800

Цена газа в Европе завершила 2021 год ниже $800 Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в последний день уходящего 2021 года опустилась ниже 800 долларов США за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.
Энергетика
31 декабря 2021 г. 21:52
Цена газа в Европе завершила 2021 год ниже $800

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов в последний день уходящего 2021 года опустилась ниже 800 долларов США за тыс. куб. м, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Как передает Report, последний раз таких низких показателей стоимость голубого топлива достигала в начале ноября, а всего за год цена поднялась почти в 3,5 раза.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершила торги в 2021 году на уровне 781 долларов США за 1 тыс. куб. м или 66,705 евро за МВт•ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт•ч). Общее снижение стоимости газа с начала торгов составило около 24%.

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