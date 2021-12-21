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Цена газа в Европе закрепилась на исторически высоком уровне

Цена газа в Европе закрепилась на исторически высоком уровне Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов во вторник сумела закрепиться на исторически высокой для себя отметке выше 2 100 долларов США за тыс. куб. м.
Энергетика
21 декабря 2021 г. 21:48
Цена газа в Европе закрепилась на исторически высоком уровне

Цена газа в Европе по итогам биржевых торгов во вторник сумела закрепиться на исторически высокой для себя отметке выше 2 100 долларов США за тыс. куб. м.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена январского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах завершил торги на уровне 2 107 долларов США за тыс. куб. м, или 180,34 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Таким образом, общий рост цен газа в Европе за день составил порядка 23%.

Стремительный рост цены газа в Европе начался с самого утра. Стоимость газа последовательно превысила 1 800, 1 900, побила исторический рекорд, а затем, не сбавляя темпа, пересекла психологическую отметку в 2 000 долларов США. Впоследствии она превысила 2 100 и подбиралась вплотную к 2 200 - росла до 2 190,4 долларов США за тыс. куб. м.

Накануне "Газпром" вновь не забронировал мощности для транзита природного газа через Польшу по газопроводу "Ямал - Европа" на 21 декабря. В результате утром 21 декабря физический поток газа по газопроводу пошел в реверсном направлении из Германии в Польшу.

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