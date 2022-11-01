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Цена газа в Европе за октябрь упала до 1 246 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе за октябрь упала до 1 246 долларов за тысячу кубометров Цена газа в Европе по итогам октября 2022 года снизилась более чем на треть по отношению к показателю на конец сентября и составила около 1 246 за 1 тыс. кубометров.
Энергетика
1 ноября 2022 г. 09:08
Цена газа в Европе за октябрь упала до 1 246 долларов за тысячу кубометров

Цена газа в Европе по итогам октября 2022 года снизилась более чем на треть по отношению к показателю на конец сентября и составила около 1 246 за 1 тыс. кубометров.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE о ноябрьском и декабрьском фьючерсах. Одним из основных факторов снижения стала аномально теплая погода в регионе, которая откладывает старт отопительного сезона.

Если 30 сентября фьючерсы на газ завершили торги на отметке около 1 884 долларов за 1 тыс. кубометров, то 31 октября торги закрылись на уровне 1 246 долларов, что на 34% ниже по сравнению с показателем на конец предыдущего месяца.

Средняя цена газа в Европе в октябре составила около 1 382 доллара за 1 тыс. кубометров, а в сентябре - 2 090 долларов.

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Версия на азербайджанском языке Avropada təbii qazın qiyməti oktyabrda min kubmetr üçün 1246 dollara düşüb
Версия на английском языке Gas prices in Europe in October fall to $1,246

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