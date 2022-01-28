Цена газа в Европе за неделю выросла на 17%

Цена газа в Европе завершила торги в пятницу на уровне 1 065 долларов США за 1 тыс. куб. м и выросла за неделю почти на 17%.

Цена газа в Европе завершила торги в пятницу на уровне 1 065 долларов США за 1 тыс. куб. м и выросла за неделю почти на 17%.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах закрыла недельные торги на отметке в 1 065 долларов США за 1 тыс. куб. м, или 92,295 евро за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

Таким образом, практически всю неделю торги газом шли в промежутке 1000-1100 долларов США, а в понедельник и вторник даже поднималась выше 1100 долларов США впервые с конца декабря. Общий рост цены газа в Европе за неделю составил около 17%.