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Цена газа в Европе за неделю снизилась на 2,5%

Цена газа в Европе за неделю снизилась на 2,5% Цена газа в Европе по итогам недели снизилась на 2,5% и опустилась до 915 долларов США за 1 тыс. куб. м.
Энергетика
11 февраля 2022 г. 23:32
Цена газа в Европе за неделю снизилась на 2,5%

Цена газа в Европе по итогам недели снизилась на 2,5% и опустилась до 915 долларов США за 1 тыс. куб. м.

Как передает Report, об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Цена мартовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах закрыла неделю торгов на отметке в 915 долларов США за 1 тыс. куб. м, или 77,62 евро за МВтч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВтч).

Общее снижение стоимости газа по итогам недели составило более около 2,5%.

Европейские покупатели на этой неделе предпочли увеличить отбор газа из подземных хранилищ и закупать большие объемы на спотовом рынке. Так, потоки трубопроводного газа в Европу на неделе снизились. Поставки из Норвегии уменьшились на 2%, прокачка российского газа по "Северному потоку" - на 2,3%. Транзит через Украину также последовательно снижался - с 97 млн куб. м 7 февраля до 53,2 млн куб. м, заявленных к прокачке на 11 февраля. Номинации по транзиту российского газа через Украину на 12 февраля пока что отсутствуют.

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